Matusetalitust läbi viinud preester Toivo Treima lausus hüvastijätukõnes muuhulgas: „Pean kõige olulisemaks seda, et ta oli tore, soe, mõistev, arusaaja inimene, ta oli pärinud sügavad muusikageenid, ta elas oma elu ja see mis ta on rajanud, jääb mulle mitmes asjas eeskujuks. Me jääme alati mõtlema ta peale. See on igavene mälestus meie südameis.“