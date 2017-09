Tuntud kunstniku ja muusiku Leslie Laasneri abikaasa Inga, kes teeb ilma modelli ja DJna, on alati paistnud silma huvitava ja erilise stiili poolest, mis erineb teistest teatud minimalistlikkuse ja kiiksuga. Nüüd on naine väljas omanimelise brändiga IVL ja on õige aeg uurida, millest selline käik ning millisele naisele on tema rõivad mõeldud. „Oma brändiga väljatulek oli loogiline samm, mitte pikalt planeeritud äriplaan. Fännide mõõdukas surve ning soov oma tööd kuidagi sildistada ja rohkem näidata,“ selgitab Inga Vatsk-Laasner, kuidas tema bränd alguse sai. „Alustasin riiete disainimise ja õmblemisega umbes 13aastaselt ja edasi olen vaikselt jätkanud mitmekümne aasta jooksul modelli-, stilisti-, finantsjuhitöö ning DJtamise kõrvalt.“ Mitmekülgselt andekas naine tunnistab, et otseselt eeltööd ta brändi loomiseks teinud polegi, vaid on vaikselt omaette disaininud ja õmmelnud. Tema rõivaid on märgatud ka väljaspool Eestit ja tal on oma fännibaas. „Kõige raskem on, nagu ikka loomingu puhul, teha see samm ja avalikkuse ette tulla. See tähendab automaatselt, et kõik võivad sinu asjade kohta midagi öelda ja arvata,“ tunnistab naine.

Milline on IVLi tulevikuvisioon ja kuhu Inga plaanib brändiga välja jõuda? „IVLiga jätkan esialgu samamoodi. Soovin võimalikult palju ise teha, ehk siis mu mood on aeglane ja personaalne ning kogused piiratud. Kõik, mis valmis saab, on minu isiklik maitse ja eelistused,“ räägib naine, et ta ei täida turul mingit nišši ega mõtle turunduslikult. „IVL areneb ja liigub vaikselt edasi nii, kuidas mulle meeldib, ja nii, kuidas minu töid soovitakse.“ Samas on naine avatud ning tunnistab, et ka endal on huvitav jälgida, kuhu asi võib välja viia.

Teiste moebrändidega sarnast suurt meeskonda Inga ümber ei ole, meeskond on praegu tema ise. „Mind aitab õmblemisega ja töö tehnilistes küsimustes õde, kes on rätsep. Ning abikaasa Leslie, kes aitab kujunduse küsimustes ja kellelt uurin ka, mida tema ühest või teisest asjast arvab. Meil on nagu vastastikuse produtseerimise lepe: mina avaldan arvamust tema muusika ja lugude kohta, tema räägib kaasa minu moeloomingus.“ Kuna huvi Inga rõivaste vastu on oluliselt suurenenud, siis loodab naine kiiremas korras leida endale õmblejaid appi. Millisele naisele on Inga rõivad mõeldud? IVL on Inga nägu, mudelid teeb ta sellised, mida tahaks ise kanda. Asju katsetab enda seljas. „Naine, kellele mu mood meeldib, ongi IVLi naine,“ lisab Inga. Praeguses IVLi brändi seerias on valikus kleidid, mitteklassikalised kostüümid, lihtsamas seerias pusad ja pusakleidid. Oma brändi iseloomustades ütleb naine, et tema rõivad on kindlasti kantavad, mõned mudelid julgemad, mõned tujukast kangast, mõned lihtsamad. „Mõjutusi olen saanud kõigest, kus olen käinud ja kellega koos olnud: lapsepõlvest Setumaal, pikkadest autoreisidest Itaaliasse, muusikast, kunstist, tänavamoest, korrast ja kaosest ja nii edasi.“