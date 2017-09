„Sting on äge, tema siirus ja sära on ägedad!“ hõiskab laulja Gerli Padar, reedel Saku suurhallis kontserti nautinu. „Ta ei peagi tegema laval suurt show’d – tema muusikast ja väljenduslaadist piisab. Sellest on rohkem kui küll!“. Turnee “57th & 9th Tour” raames Eestit väisanud Sting on Gerli sõnul lihtsalt suur täht, kelle etteaste vaatamine on puhas nauding.

Gerli ütleb, et Stingi kontserdi muutis eriti põnevaks tõik, et laval oli ka tähe poeg Joe Sumner. „Nägin teda esimest korda live’s,“ kõneleb laulja. „Esimese loo laulis Sting koos oma pojaga ning tekitas kohe kontakti publikuga. Nende kooslaulmine oli vahva. Neil on nii sarnased tämbrid, terve kontserdiaja lauls poeg talle bäkki ja see oli kihvt. See oli nii hea tervik ja mulle see tõesti meeldis – suu oli kogu aeg kõrvuni. See oli tõeline nauding!“

Gerli on varemgi Stingi, 40 aastat laval püsinud lauljat, kuulamas käinud: aasttaid tagasi Helsingis Hartwall Arenal, tuurimüts peas. „Ostsin tookord tuurimütsi, sest mulle nii meeldisid ta laulud. Praegu mõtlen, et Sting on 66aastane ja võtab 40aastase poja lavale kaasa – see on võluv,“ lausub laulja. „Me ei tea peast kõiki tema laulusõnu, aga publik elas fantastiliselt kaasa. Täiesti vapustav!“

Liiatigi ütles Stingi poeg Joe lavalt õige mitu lauset eesti keeles, mis publiku pöördesse viisid. Stingi sissejuhatuse peale, et tema poeg laulab puhtas eesti keeles, teatas tema poeg, et isa luiskab, sest eesti keel on raske. „See oli nii armas, et ajas lihtsalt naerma,“ tunnistab Gerli. „Sain sellest kontserdist nii ägeda elamuse. Olin juba ette häälestatud, et tuleb äge kontsert, aga see, mida nägin, ületas veelgi mu ootused.“

Sama meelt, et Sting on garanteeritud kvaliteet, on ka StarFMi saatejuht Allan Roosileht „Sting on geniaalne laululooja. Tema meloodiad on väga vastuvõetavad inimestele,“ ütleb ta. „Sting on garanteeritud kvaliteet. Sa tead, mida sa ootad ning tahad seda uuesti kuulata. Sting on paeluv esitaja, keda tahetakse uuesti näha. See, kuidas ta oma lugusid kommenteerib, on väga südamlik. Seda tema puhul minnaksegi kuulama. Tõmbavad lood ja nende esitus, mida on ikka ja jälle hea üle kuulata.“