Koolis küsib õpetaja, kas kellelgi on kunagi loosi või loteriiga vedanud. Masha ütleb, et nemad võitsid kokakoola korkidega T-särgi.

Kolja ütleb, et nemad võitsid Türi lillelaadal tõukeratta.

Vova ütleb, et tema isa arvas kuuest numbrist kuus ära.

"Oh-hoo, ja mis ta selle eest sai?" küsib õpetaja.

"Seitse aastat koos kogu vara konfiskeerimisega," vastab Vova.

"Miks nii?"

"Ah oli selline veider signalisatsioon," teatab Vova.