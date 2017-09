Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna poliitik Dmytro Gaievoi tunnistas, et käis öösel Põhja-Tallinnas vandaalitsemas: ta sodis täis süstlavahetuspunkti ukse ja tegi siis ilma vähimagi häbita oma "kunstiteosega" selfie. Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid kiitis Gaievoi vandaalitsemist takka.

Gaievoi postitas täis soditud süstlavahetuspunkti ukse juures tehtud foto sotsiaalmeediasse ja kirjutas juurde: "Kallid sõbrad, eile õhtul suhtlesin Sitsi tänava elanikega, kelle maja juures avati süstlavahetuspunkt. Sealsed inimesed on juba meeleheitel. Ma ei tea, kas käitusin õigesti, aga teistmoodi sel hetkel ei suutnud." Nii haaras poliitik koos kohalike tüüpidega kätte oranži ja rohelise värvi ning sodis süstlavahetuspunkti ukse täis. "Tegime, mida tegime."

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid teatas reedel Facebookis, et tema seda tegu hukka ei mõista. Praeguseks on ta aga postituse kustutanud. "Täna soditi ja rikuti Sitsi 28 avatud elumajas avatud süstlavahetuspunkti uks. Kas ma mõistan selle hukka? Loomulikult mitte." Kaljulaid hindab, et varem või hiljem pidi midagi säärast juhtuma. "Pole midagi imestada, et selline asi juhtus. Inimesed kirjutasid ministrile kirju, korraldasid kaks meeleavaldust. Minister ei tulnud inimestega kohtuma..."

Hiljuti aadressil Sitsi 28 avatud süstlavahetuspunkt on löönud kohalike elanike ja riigi vahele kiilu: punkti ehituse vastu protestinud naabritele ei saa riigi jõupositsioonilt tehtud otsus paista muud moodi kui ebaõiglasena. Süstlavahetuspunkti asukohta õigustatakse aga sellega, et süstlavahetus tulebki rajada just sinna, kus niigi elab ja liigub arvestatav hulk narkomaane.