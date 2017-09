Europarlamendi liige Marju Lauristin (77) igatseb Tartu rahulikumat elu, ent kinnitab, et mõttetööst ta loobuda ei kavatse – see nauding jääb teda saatma nii kauaks kui võimalik.

Lauristin, kes lubab kohalikel valimistel valituks osutudes eurosaadiku töö kõrvale heita, ütleb, et ta on eluaeg olnud suur rööprähkleja, kuid loodab, et nüüd tuleb teistsugune aeg.

„Maandun mõnusasse Tartusse ja saan tegeleda ühe-kahe asjaga korraga. Ja oma rohkete lapselapselastega natuke igapäevasemalt tuttavaks saada. Korralik vanaema pole ma saanud olla, küll aga loodan nüüd olla korralikum vanavanaema,“ ütleb ta.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehe Laupäevalehes.