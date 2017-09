Marit kirjeldab, et Arvo pani teda paljudes asjades elule teistmoodi vaatama ja mõtlema, teistsuguseid väärtusi hindama ja kultuuri paremini mõistma ning ka sügavamalt elu põhiväärtusi hindama.

Kevadel meie seast lahkunud armastatud filminäitleja Arvo Kukumäe pikaaegse elukaaslane Marit Meri (53) räägib Kukust sügava armastuse ja puhta avameelsusega: "Ta oli minu jaoks kulla väärtusega leid. Ta oli ja on mu elu kullatera."

Marit Meri on varem Õhtulehele öelnud: "Kuku naistemehe kuulsus ei häiri mind ja pole olnud probleemiks ka meie suhte alguses. Mul on hea meel, et ma ei ole ainus, kellele temasugune raske variant meeldib (naerab). Ma mõneti isegi mõistan, miks ta naistele väga meeldib ja selles osas pole ka mina erand."