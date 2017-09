Vanemuise väikeses majas esietendus EV100 teatrisarjas reede õhtul lavastus „Rännakud. Maarjamaa laulud“. Selle teksti autor ja lavastaja on Tiit Palu, lavastusmeeskonna tuumikusse kuuluvad veel Kanadas sündinud Eesti juurtega noor helilooja Kara-Lis Coverdale ja koreograaf Ruslan Stepanov.

“Maarjamaa laulud” on 1920ndate keeleplahvatusest inspireeritud lavastus, milles on ühendatud nii draama kui kaasaegne tants. See kujutab keele ilu, võlu ja valu, seda kuidas inimesed unistavad, armastavad, kõhklevad ja kogevad maailma läbi keele, olenemata kes ja millises ajastus nad on. Lavastus ei oota publikult mingeid eelteadmisi keele- ega Eesti ajaloost, üksnes avatud meelt – see on teos, mida ennekõike lihtsalt näha, kuulda ja kogeda.



Lavastusdramaturg on Deivi Tuppits, kostüümikunstnik Mare Tommingas, lavakujunduse autor Silver Vahtre, valguskunstnik Margus Vaigur ja videokunstnik Carmen Seljamaa.



Osades Külliki Saldre, Marika Barabanštšikova, Piret Laurimaa, Tiit Palu, Merle Jääger, Margus Jaanovits, Reimo Sagor, Jaanus Tepomees ja tantsijad Endro Roosimäe, Alain Divoux, Matteo Tonolo, Archie Sladen, Walter Isaacson, Brandon Alexander, Maria Engel, Tarasina Masi, Yukiko Yanagi, Sayaka Nagahiro ja Mirell Sork.

Vaata galeriist, kuidas teatritrupp pärast esietendust pidu pidas!