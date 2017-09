Eile kella 9 ajal on liiklus vähemasti Mustamäel ja Põhja-Tallinnas peaaegu olematu, ka jalakäijaid liigub vähe ning selles vaikses hommikuidüllis võib peaaegu et kuulda, kuidas lehed puudelt langevad. „Liiklus on jah üllatavalt rahulik, kartsin hullemat. Tavaliselt inimesed politsei hoiatusi ei kuula, aga näe, täna on kuulanud,” hindab taksojuht. Ta lisab, et mitu klienti rääkis talle, et ülemused lubasid neil täna kodukontoris tööd teha. „Noh, et ummikutes istuma ei peaks! Aga koolitunde pole ju ometi ära jäetud, ju siis lapsed pandi hommikul bussidesse,” arutleb ta. Jõudes tippkohtumise toimumispaigaks oleva Kultuurikatla juurde, tundub viivuks, et kõik talinnlased on kodulinnast evakueerunud. Kuid siis, justkui ei kusagilt, hakkab kostuma rütmiline saksakeelne muusika – EKRE liikmed seadistavad katlast üle tee üles väiksemat katusealust ja valmistuvad protestiks. Möödub kaks Soome meest, kellest ühel Lapin Kulta õlu kaenla all. Nad vaatavad tühjade pilkudega ringi ega mõista toimuvat. Politseinikke on elevusest mulksuva katla lähistele kogunenud hordides. Taevas tiirleb ka kaks helikopterit.

Ja siis läheb lahti – esimesena saabub Kultuurikatlasse peaminister Jüri Ratas nagu kombekale võõrustajale kohane. Tema järel vuravad politseieskortidega kohale 29 kõrget Euroopa Liidu poliitikut, kelle hulgas on nii presidente kui ka peaministreid. Prantsusmaa president Emmanuel Macron saabub jalgsi. Ta tuli just jalutuskäigult vanalinnast, kus tema kultuuriprogrammi katkestasid turistid ja kohalikud, kes end riigipeaga ühele pildile sättisid. Aga mis siin imestada – Euroopa üht tähtsamat meest märgati Tallinnas jalutamas ka ööl vastu reedet, kui ta koos mereväelasest käsundusohvitseri ja kaaskonnaga Kadrioru kunstimuuseumis toimunud pidulikult riigijuhtide õhtusöögilt hotelli öömajale kulges. Seda kell 1.30. Macroniga jagas öises Tallinnas koduteed ka Luksemburgi gei-peaminister Xavier Bettel.

Enim meedia tähelepanu pälvivad Kultuurikatlasse saabujatest Saksamaa kantsler Angela Merkel, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Ühendkuningriigi peaminister Theresa May. Kui kõik teised valitsusjuhid, riigipead ja delegaadid saabuvad valdavalt mustade luksuslike autodega, siis Ühendkuningriigi peaministri hall soomustatud BMW mõjub värskendavalt. Kõige tõsisemad turvamehed on ilmselt Ungari peaministril – nii kui ta kohale jõudis, tormas kolmest autost välja kamp kurjade pilkudega turskeid mehi, kes ministrit korrakski silmist lasta ei tahtnud. Portugali delegaadi taskust pudeneb midagi autoistmele ja Eesti turvamees hõikab talle järele. Kui valdavalt on kõigi autode roolis mehed, siis Sloveenia ja Kreeka delegaate sõidutavad Maarjamaa naised. Kui kõik poliitikud on kohale jõudnud, algab president Kersti Kaljulaidi avakõne. „Merkel oli Kaljulaidi kõnet kuulates sellise näoga, et jääb kohe magama,“ kommenteerib keegi minu selja taga.

Tallinna tippkohtumisele registreerus üle poole tuhande ajakirjaniku. Õhtuleht tegi mõnega neist ka juttu. Belgia ajakirjanik kiidab kogu ürituse korraldust. „Neljapäevane riigijuhtide õhtusöök Kadriorus oli suurepäraselt korraldatud ja ka tänane tippkohtumine siin. Mulle meeldib, et turvalisusega pole üle pingutatud. See on minu jaoks juba kaheksakümnes tippkohtumine, ma olen neid kajastanud pikki aastaid, alustasin ajakirjanikutööga 1984. aastal Kreekas.“ Eesti oli selle vanemaealise ajakirjaniku jaoks viimane Euroopa Liidu riik, kus ta käinud pole. „Nüüd on Euroopale ring peale tehtud! Jään veel oma raha eest siia kuni pühapäevani, et Tallinnaga tutvuda,“ lubab ta.

Hispaanias Barcelonas tegutseva väljaande La Vanguardiaajakirjanik tähistab parasjagu pressikeskuses sünnipäeva, pakkudes kolleegidele kooki ja vahuveini. Ta kiidab ürituse korraldust, kuid kaebab pressikeskuse internetiühenduse üle. „Wifi on küll üle mõistuse aeglane – see on ju ometi digitaalvaldkonna tippkohtumine! Ma saan aru, et sajad ajakirjanikud laevad videoid ja fotosid üles, kuid sellele oleks pidanud mõtlema.“ Ja kui lõunaeurooplane kaebab aeglase interneti üle, peab see ikka väga kehv olema. Samas räägivad arvud, et 100 miljonit eurooplast pole kunagi internetis käinud ja 40 protsendil puuduvad pädevad digioskused.

Ka Lätist pärit Euroopa fotoagentuuri töötaja ütleb, et nii aeglase internetiga pole kohati võimalik tööd teha. „Enne oli internet täiesti maas, siis lihtsalt aeglane. Koledasti kõigub. Ja pressikeskuses on väga palav – milleks kütta, kui väljas nii hea ilm on,“ arutleb ta suitsunurgas päikest nautides.

Küll viib meedia esindajatel keele alla pressikeskuses pakutav tasuta toit: hommikusöögiks on laual kõiksugu saiakesi, puuvilju, võileibu. Lõunaks on muu hulgas karamellised mandelkartulid suitsuse võiga, omas mahlas mooritud sinepine veiseliha, suvikõrvitsa-kukeseenevorm ja tursakalafilee šampinjonide ja spinatiga, ka ei tule puudu magustoidust. Võrdluseks: 1500 ajakirjanikku mahutanud Kiievi Eurovisioni pressikeskuses polnud tasuta isegi kohv.

PEENED ROAD tegid internetipuuduses vaevlevate meediaesindajate tuju paremaks. (Robin Roots)

Digikohtumine oli Eesti eesistumise tippsündmus

Nii palju poliitilisi liidreid kui neljapäeval ja reedel Eestis viibis, pole meie kodumaa pinnal iial varem korraga olnud. Eile Tallinnas peetud digitaalvaldkonna tippkohtumisel arutlesid riigipead, peaministrid ja kõrgete Euroopa Liidu institutsioonide juhid ametliku programmi kohaselt kaugeleulatuvaid digi- ja innovatsioonivisioone. Arutlusel olevad teemad olid valitsuste, majanduse ja ühiskonna tulevik, Euroopa ellujäämine üleilmses digikonkurentsis, Euroopa Liidu sisesed küberjulgeoleku teemad, autoriõigused jne. Tippkohtumise eesmärk oli alustada kõrgetasemelisi arutelusid digitaalse innovatsiooni edasiste plaanide üle, et Euroopa jõuaks tehnoloogilises arengus senisest kiiremini edasi ja võiks saada järgmistel aastatel ülemaailmseks digitaalseks liidriks. Macron, Ratas ja May külastasid eile hommikul ka Tapa sõjaväeosa. „Ma olen uhke, et Eestis teenib 800 Briti sõdurit,“ lausus May.