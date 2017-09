„Pidin „Meistri ja Margarita“ etenduse ajal läbi katakombide minema pöördava alla, aga kord oli millegipärast üks koridor valgustamata,“ meenutab näitleja ja lavastaja Ain Mäeots, kuidas ta Vanemuise suure maja kottpimedas lavaaluses ära eksis.

Mäeots mõistis, et tõstukiga lavale tõusmiseni on jäänud minut, aga ta ei adunud, kuspool on lava. „Ekslesin katakombides meeleheitlikult, ei julgenud hüüda ka – teadsin, et see võib lavale kosta.“ Mida Mäeots ei näinud, oli tõstuk. Tõstuki tõstjad omakorda ei näinud, kas näitleja on juba end tõstukile sisse sättinud või mitte. „Viimasel hetkel nägin tõstukit ja ronisin sellele peale, kui see juba tõusma hakkas,“ naerab Mäeots, kel oma sõnul polnud isegi paanikasse sattumiseks aega. „Pärast küll süda puperdas, sest võinuksin ka selle tõstuki vahele jääda. See oli napikas! Vägev adrenaliinihetk!“