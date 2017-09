Tänase tööpäeva lõpus oli liiklus häiritud Tallinna lauluväljaku kõrval, kui veoauto proovis sõidurada vahetada, keerates ühtlasi ette sõiduautole.

Kuid liiklusõnnetus tekitas vähemalt ühes asjaosalises küsimusi. Väidetavalt tahtis veoautojuht vahetada keset liiklust sõidurada. Nagu kord ja kohus, pani ta sisse suunatule ja vaatas küljepeeglisse, et sobival hetkel rooli keerata. Juht nägi, et talle on lähenemas üks musta värvi sõiduauto.

Juht ootas, kuid keegi temast ei möödunud. Vaadanud uuesti peeglisse ja nähes, et seal kedagi pole, hakkas ta rada vahetama. Kuid ei kuskilt oli uuesti välja ilmunud musta värvi sõiduauto, mis jäi nüüd veoki teele ette.