Armastatud saatejuht Kristjan Jõekalda tunnistab, et tal oli kolmandat aastat järjest väga mõnus suvi: „Sõitsime perega mööda Eestit ringi. Lapsed on lõpuks nii suured, et kui vanematega kuhugi hotelli minna, siis lastele saab öelda: teie istuge siin, võtke oma arvutid ja telefonid kätte ja me käime vahepeal restoranis.“

Mehe sõnul on ka vanematel oma aega vaja. „Las meie elu õied õitsevad omaette, nad saavad väga hästi hakkama. Lapsed kasvavad internetis.“ Sügisel jätkab Jõekalda sama programmiga, millega kevadel lõpetati, ja tunneb rõõmu sellest, et ei pea end tõestamas käima ja midagi välja pakkuma. „Teadsime, mis meid ees ootab, kanal on meiega rahul ja seepärast oli väga mõnus siia tulla.“

Jõekalda tunnistab, et talle meeldib käia turvalisel ja väljatöötatud rajal. „Samas enne praegust oli 17 aastat sellist aega, kus ma iga jumala aasta tegin midagi uut,“ sõnab Jõekalda, et tore on teha asja, mis on hakanud end sisse töötama. Teletöö on mehe ellu toonud palju ägedaid ja huvitavaid inimesi ning see on Jõekalda sõnul ka selle ameti suurim väärtus. Tasakaalu pere ja töö vahel aitab saatejuhil hoida hea naine. „Ilma selleta ei saa. Kui me olemegi nädalavahetusel tööl, siis naine on perega. Ta tahaks võib-olla nädalavahetusel kuskile sõita, aga ei saa. Ka sõbrad on harjunud, et reede õhtul mind ei ole, sest laupäeval ja pühapäeval on töö,“ tõdeb Jõekalda, et tema puhkab esmaspäeval ja teisipäeval ning inimene harjub ju kõigega.