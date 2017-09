Rokkansambli Terminaator eestvedaja Jaagup Kreem naasis hiljuti koos ansambli trummariga mootorrattaga ette võetud reisilt. „Käisime koos Termika trummari Rolandiga mootorrattareisil. Sõitsime Tallinnast Rumeeniasse ja tagasi,“ räägib Kanal 2 peomelus Kreem, et viimane päev kujunes kehvaks.

„Sõitsin 1067 kilomeetrit mootorrattaga, seda on palju. Alustasin hommikul kell viis ja lõpetasin õhtul kell kümme.“ Sellise reisi juures on kõige hullem mägiteede ja vihma kooslus. „Mägiteed lähevad jube libedaks ja mitu korda oli paar päris ohtlikku situatsiooni,“ on Kreem rõõmus, et õnnetust ei juhtunud.

Miks selline ohtlik teekond ette võeti? „Aeg-ajalt tuleb teha selliseid asju, panna ennast proovile ja natuke enda sisse vaadata. Mootorrattasõit on päris mitu tundi omaette olemist kiivri sees ja kirjutasin sinna neli lugu valmis.“ Jaks juba nii kaua bändi teha tuleb Kreemil teistest inimestest ja nende vaatlemisest. „Käin palju avatud silmadega ringi. Elus on nii palju huvitavat.“ Muusikule meeldib aktiivselt lõõgastuda: „Ma kas sukeldun, sõidan mootorrattaga või teen midagi muud.“ Uus hooaeg tuleb bändile hullumeelne, järgmisel aastal ilmub uus album ja aasta lõpus on tulemas kolm suurt võimast juubelikontserti.