Neljapäeval tähistasid Kanal 2 sõbrad ja tegijad telekanali 24. sünnipäeva. Kalevi spordihallis toimunud peol oli kohal ohtralt teletähti, muusikuid ja andekaid inimesi, kes puhusid meeleldi ka Õhtulehega pisut juttu.

Hitisaadete produtsent Triin Luhats teeb korraga mitut saadet ning tal on kodus väike beebi, nii et peoks valmistumiseks tal eriti aega ei olnud. „Õnneks on mul head tuttavad Iris Janvieri moemajas ja väga head grimmikunstnikud saadete juures, kasutan ka nende teenuseid.“ Mis on aga eduka naise salarelv, et ta jõuab tegelda nii pere kui ka mitme saatega korraga? „Mul on hea meeskond nii kodus kui ka saadete juures. Kõik teevad nii head tööd, mu abikaasa kodus ja lapsed on nii toredad. Turvaring on on ka laiemalt olemas.“

Alati ei lähe aga kõik nii, nagu planeeritud ning võib juhtuda ootamatusi. „Pean rääkima näosaate viimasest finaalist. Mina olen näosaates lavatagune isik, kes saadab artisti lavale. Saku suurhallis hakkasin lavale saatma Kalle Seppa ja olin parajasti viiendat kuud rase. Ootasin oma teist beebit ja olin unustanud, kui oluline on söömine ja vee joomine. Täpselt sel hetkel kui Kalle pidi lifti minema, läks mul pilt eest ära. Läksin lava taga tema ees trepist üles ja ma kukkusin, minestasin Kalle Sepa käte vahele,“ lisab Luhats, et tal oli tohutult piinlik, sest tema pidi astuma just tuhandete inimeste ette ja produtsent tegi sellise bläki. Õnneks aga läks kõik hästi, beebiga midagi ei juhtunud ja Kalle andis laval unustamatu elamuse.