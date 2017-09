Kataloonia suuremates keskustes käivad vilkad ettevalmistused pühapäevaseks ärakeelatud iseseisvusreferendumiks. Hispaania valitsus lubab referendumi läbiviimist takistada ning on selle ära keelanud ja seadusvastaseks kuulutanud. Katalaanid toimetasid rahvahääletuse sujuvaks läbiviimiseks valmisjaoskondadele appi ka traktorid.

Hispaania valitsuse mure on seda suurem, et kangekaelsed kataloonlased on juba teatanud, et jaatava vastuse korral lööb Kataloonia Hispaaniast lahku 48 tunni jooksul pärast lõpliku häältetulemuse kokkulugemist.

2014. aastal toimus Kataloonias sarnane referendum, kus elanikelt küsiti kaks küsimust: „Kas soovite, et Katalooniast saaks riik?“ ja järgmiseks „Kas soovite, et see riik oleks iseseisev?“ (teisele küsimusele tohtis vastata vaid juhul, kui esimesele vastati jaatavalt). Mõlemale küsimusele vastas „jah“ umbes 80 protsenti osalejatest. Meeleavaldused ja üleskutsed Hispaaniast eraldumiseks on Kataloonias iga-aastased.

BBC kirjutab, et täna sõitis Barcelona kuulsa Sagrada Familia kiriku ette pikk rivi traktoreid, mille küljes lehvisid Kataloonia lipud. Ka teistes Kataloonia linnades võis täna traktoreid näha. Traktorijuhtidel palutakse sõidukid rahulikult valimisjaoskondade juurde parkida. Juhul kui võimud peaksid üritama jaoskondi sulgeda või hääletusse sekkuda, võiksid traktorid neid takistada ning teha jaoskonnale lähenemine keeruliseks. Vägivaldset vastuhakku traktoritega plaanis ei ole.

Hispaania valitsus valmistub piirkonda saatma tuhandeid sõdureid ning on juba ära keelanud mitmed lennud ja helikopteritega lendamise - hirmus, et aktivistid võivad lennumasinate külge kinnitada reklaamloosungeid ja -bännereid. Politseil on kästud referendumiga seotud reklaammaterjal konfiskeerida. Kataloonia valitsus on abi palunud Euroopa Liidult, öeldes, et Hispaania takistab kodanike demokraatlikku enesemääratlemisõigust.