Hiinas elavad uiguri, kasahhi ja kirgiisi päritolu moslemivähemused väidavad, et võimud nõuavad inimestelt islamiga seotud esemete üleandmist. The Independent kirjutab, et süüdistuste kohaselt peavad moslemid ära andma nii moslemite pühakirja koraani, palvematid ja muu islamisümboolika.

Hiina võimud eitavad sellist tegevust täielikult. Siiski on riigis varemgi olnud probleeme usuvabadusega ning uigurid on keskvõimule pinnuks silmas juba ammusest ajast. Väikerahvas nõuab iseseisvust, separatistide ja Hiina sõjaväe vahelistes konfliktides on surma saanud sadu inimesi. Rahumeelsetele protestidele lisaks on toimunud ka rünnakuid ja pommiplahvatusi, mis annavad Pekingile põhjust piirkonda terroriohu põhjendusega survestada.

Süüdistus on tõsine: iga uigur peab väidetavalt kodust eemaldama ja ära andma kõik islamiga seotud esemed, nagu koraanid, palveraamatud, palvetamismatid ja muud asjad, millel võib olla seos islamiga.

Hetkel jäävad uigurite väited siiski süüdistuse tasemele, ehkki religioosset tagakiusamist on Hiinas sageli ette tulnud.