Selgub, et kui alateadvusest rookida välja kõik negatiivne, mis takistab meil olla iseendaga rahujalal, muutub ilusamaks ka meie füüsiline keha. “See on nii äge, et kui mingi alateadlik probleem ära lahendada, muutub isegi inimese nägu,” ütleb hüpnotisöör Maris Saar. “See tunne, mis on inimese sees, kiirgab igale poole, ka välimusse.”

Hüpnotisöörid on psühhoanalüütikute kõrval ühed vähesed õnnelikud, kes saavad inimeste alateadvusse vaadata ja teavad, mis seal kõik peidus on. Paraku on nende kokkuvõte pisut pettumust tekitav – selgub, et kõigi inimeste alateadvus on ilus. “Kas sa oled kunagi kogenud, et keegi tahaks hüpnoosis olles kellelegi kurja teha?” küsib Marise praksisepartner, hüpnotisöör Siim Sildoja oma kogenumalt kolleegilt. “Ei,” tunnistab Maris.