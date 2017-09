14. juulil ärkab endine vormelisõitja Marko Asmer (33) oma Viimsi kodus. Ta on üksi ja meel on tusane. Kaks päeva varem jõustus lahutus abikaasast Gerlist, kelle juures on nende ühised kaks poega. Kohtutoimikus ei maini Asmer, milline oli sel päeval tema enesetunne, kuid ühel hetkel haaras ta taas kätte lahjema vägijoogi, jätkates sellega, millega oli teinud algust juba päev varem.

Kõik kulgebki hästi, kuniks ta jõuab Viimsi kaubanduskeskuse parklasse. Kuigi parkla on pärast seitset õhtul pooltühi, otsustab Asmer parkida punase Toyota kõrvale. See ebaõnnestub täielikult. Valge Mercedes püüab vasakpöördega ennast Toyota kõrvale ajada, kuid valitud sõidutrajektooris on juht arvutustega eksitud, ning – kõmm – Asmer sõidab Toyota tagumisse vasakpoolsesse nurka sisse. Mercedes korrigeerib trajektoori tagurpidikäiguga ning püüab uuesti end parkimisjoonte vahele ajada, kuid taas kord on trajektoori arvutustes vead: Mercedes riivab Toyota vasakpoolset külge, nii et viimane suisa rapub, ja jääb seisma, vasakpoolne esinurk üle parkimisjoone. Asmer kõnnib keskusesse, peatumata korrakski, et vaadata kordasaadetut.

Reageerib pealtnägija. „Veendusin, et juht võib olla alkoholijoobes, kuna tema kõnnak ja käitumine avarii järel ei olnud normaalne,“ räägib Priit R., kes teatas vahejuhtumist kohe politseile. Ühtlasi ajab Priit enda auto Mercedese tagaosa ette, et Asmer ei saaks minema sõita.

Toyota omanik oli intsidendi ajal poes, kuid oskab politseile hiljem täpsustada, et Asmer oli tema silme ees alkoholi tarvitanud. „Olin just mõni minut varem näinud selle Mercedese juhti söögikohas Burger Kitchen, kus ta oli silmanähtavalt joobes. Nägin ka, et autojuht tarvitas alkoholi.“

Keeldub alkomeetrisse puhumast

Asmer on uurijale antud ütlustes öelnud, et läks Viimsi keskusesse, et leida paber ja pastakas ning jätta Toyota omanikule teade toimunust. Kui Asmer parklasse tagasi jõudis, olid inimesed temast ette jõudnud, küsides selgitusi temalt endalt. Asmer läks uuesti keskusse, suundudes seekord käsitööburgerirestorani, kust ostis nelja euro eest ühe siidri.

Kui sündmuspaika jõuab politsei, pannakse alkoholilõhnadega Asmer puhuma. Kuid tõenduslikku alkomeetrisse keeldub ta puhumast ning valib vereanalüüsi, mis talle tehakse veel samal õhtul Wismari haiglas, enne kui politsei ta koju kainenema viib. Analüüs näitab hiljem, et kunagisel vormelisõitjal oli 2,4promilline joove.

Harju maakohtus soovib Asmer minna kokkuleppemenetlusele, et saada kergemat karistust. Plaani järgi see täielikult ei õnnestu, sest kohus mõistab ta 12. septembril aastase katseajaga üheksaks kuuks tingimisi vangi, võttes temalt ühtlasi neljaks kuuks sõidukijuhtimise õiguse. See on tema jaoks kõige suurem kaotus. „Palun arvestada sellega, et ma elatun autoga sõitmisest,“ märgib Asmer uurijale.