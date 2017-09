Pealinna Pelgulinna haiglas sünnitanud naine jagab Facebookis nördimust, sest noor ema pidi pärast rasket ööd ja sünnitust nälga jääma.

Fotol olev võileib näib tõesti olevat lohakalt ja kiiruga valmistatud, sest kodujuust on saial ebaühtlaselt ja suhteliselt tagasihoidlikus koguses.

„Digiajastu, valimised, tasuta sõit Tallinnas elavale. Millised palgad poliitikutel. Võrrratuuu! Kes vastutab haiglateenuste ja muu eest, kas ka Sinu hommikusöök on törts jogurtit ja saiaviil? Vahest tehakse ka "uhkem" sai(see mis on pildil, kutsub ju sööma?) aga tuleb ka vaid viil saia, siis vist ei jõua midagi saiale peale panna?" kirjutab naine oma postituses ja manitseb haiglas tegutsevat toitlustajat, et sünnitaja vajaks väheke toekamat ja vähe viisakama välimusega toitu.

„Armas inimene, kes Sa vastutad sünnitusmajas toidu eest. Palun mõista, et ema, kes on äsja sünnitanud vajab korralikku toitu, et tagada omale jõud ning beebile rinnapiim. Ilmselt tegelt Sa ju ka ise sellist sööki ei soovi, miks siis pakkuda teistele? Paku midagi, mis ikka toidaks ja oleks ka tervisele kasulik.

Võibolla satud Sa seda lugema ning kui satud ka ise peale sünnitust sellist toitu vaid sööma, siis sooviks Sulle, maitsvaid elamusi, tervist ja kõike muud paremat :) Lisaks mainin ära, et muidu haigla ja seal töötav personal on väga tore. "

Ka paljud postituse kommenteerijad nõustuvad, et selline söök on solvav ja mõjub mõnitamisena.