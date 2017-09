Tänavu suvel käis loomakaitsemeeskond kastreerimas-steriliseerimas Ruhnu saarel sigivaid kasse kastreerimas ja steriliseerimas, mille eest esitati kolme tuhande suurune arve, mis vallavanema sõnul käib väiksel vallal üle jõu.

Loomakaitsja Katrin Lehtveeri sõnul pöördus Ruhnu vallavanem Jaan Urvet Saaremaa lemmikloomade turvakodu poole ja nemad omakorda Eesti Loomakaitse Liidu poole murega, et Ruhnul on liiga palju hulkuvaid ja steriliseerimata kasse, mainides vaid 15 kassi, kirjutab Saarte Hääl.

Paari päeva jooksul ajas loomakaitsetiim aga saare pealt kokku üle poolesaja hiirekuninga, kes rahvamajas ülesseatud kassihaiglas üle vaadati ja sigimisvõimetuks tehti, mille eest esitati vallale 3200 euro suurune arve.

Lehtveer selgitas, et arve esitati ainult ravimite ja vahendite eest, nii loomakaitsjad kui ka arstid töötasid mitte millegi eesti ja lahkumisel esitas vald neile veel 300eurose majutusarve, mis neid pahviks lõi, kuid Eesti loomakaitse liidu juristid kaaluvad arvete mittetasumise korral Ruhnu valla kohtusse anda.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. (Sven Arbet / Ekspress Meedia)

„Me küsisime neilt kohe hinnapakkumist, kuid vastuseks oli alati see, et tuleme kohale, siis vaatame,“ rääkis Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ja lisas, et kasside jaoks oli neil planeeritud kõige rohkem 1000 eurot ning kui asi peaks kohtusse jõudma, siis ei ole neil allkirjastatud ühtki tehinguid kajastavat dokumenti.