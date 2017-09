Ühisreid kodutuid ei peletanud: nad on keskturul tagasi ()

Kolmapäeval läbiviidud politseireid kodutuid minema ei peletanud: eluheidik Anatoli istub eile hommikul muretult Tallinna keskturu värava kõrval ning kummutab puuduvate esihammaste vahelt pooleteiseliitrist longerot.

Reedene päikesepaisteline hommik Tallinna kesklinnas: keskturu trammipeatuse pingil magab asotsiaalse välimusega naine, padjaks värske ajaleht. Taevalaotuses tiirutab must kopter, kes sarnaselt sadadele politseinikele turvab ELi nõukogu eesistumist kultuurikatlas. Sinna liigub ka Ühendkuningriigi peaminister Theresa May, kes ühes korteežiga kõnealusest trammipeatusest mööda kihutab. Kolmapäeval toimunud ühisreid keskturu ümbruses tekitas tähtsa tippkohtumise eel küsimuse – kas ettevõtmise eesmärk oli eluheidikud euroliidu valitsusjuhtide silme alt minema saada? Keskturu värava kõrval on istet võtnud kodutud Anatoli ja Jelena. Jelena oli seal piirkonnas ka kolmapäeval, mil politsei, mupo kui ka sotsiaalosakonna ametnik tema käekäigu kohta aru päris. „Ma istusin pingil rahulikult, ma polnud joonud ega midagi,“ meenutab Jelena , kelle sõnul ametnikud tal lahkuda ei käskinud, taheti vaid dokumente näha. Mis te arvate, miks teid kontrolliti? „Ma ei tea, võib-olla seepärast, et välismaalased tulid siia?“ pakub Jelena. Anatoli reidi ajal keskturu kandis polnud. Küll paluti tal paar nädalat tagasi lahkuda kultuurikatla juurest, kus mees väidetavalt kohvi jõi. „Öeldi mulle, et meil on siin külalised, et kas palun läheksite ära,“ ütleb ta.

UNIMÜTS: Pole teada, mis Unemati naise silma puistas-ennelõunal ta veel magas. (Stanislav Moshkov)

Keskturu kõrval elava Marguse hinnangul pole kodutute arv keskturu piirkonnas vähenenud. „Eile ja täna nägin ikka neid inimesi. Need samad deformeerunud näod. Pikutavad ikka murul, samamoodi nagu varem“ tunnistab Margus, kes on piirkonnas elanud viis aastat. Varem on ta mupot seal näinud kolmel korral. „Aga kiirabi on sisuliselt iga päev siin. Turgutab narkomaane ja kodutuid.“

Mupo avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt selgitab, et tegemist oli korralise kontrolliga, millesarnaseid on ka varem tehtud. Politseiga koos, aga ka eraldi. „Kuna Keskturu ümbruse elanikelt on tulnud palju kaebusi, siis otsustati olukorra kaardistamiseks teha ühine reid. Järgmisel nädalal on plaanis samalaadne ühisüritus Kristiine linnaosas“.