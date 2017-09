See on aga omamoodi teadus, kuidas saada massid end Instagrami kontol ja blogis jälgima, vahendab The Sun.

Tänapäeval veedavad inimesed tundide viisi aega internetis ja sotsiaalmeedias pilte ning fotosid postitades. Et aeg niisama tühja ei jookseks, siis võiks kõik need meeldimised ja südamed oma fotode all ju ka raha teenima panna. Kuidas teenida sotsiaalmeedias tuhandeid eurosid?

Paljud inimesed usuvad, et tulusat Instagrami kontot saavad omada vaid kuulsad, rikkad ja ilusad. Tegelikult ei ole see nii.

Kõige olulisem on koguda suur hulk inimesi, kes hooliks sellest, mida sa neile sotsiaalmeedias vahendad. Siis pakud sa huvi ka erinevatele firmadele ja sponsoritele, kes on huvitatud, et sa raha eest nende tooteid testiks, tarbiks, reklaamik ja infot jagaks.

Ole loov

Instagram on koht, kus loovus ja uudsus on kindel tee tähelepanuni. Kui tahad, et su jälgijad pidevalt su kontot jälgiks, siis pead nende tähelepanu püüdma. Kui nende huvi sinu vastu on saavutatud, siis on oluline seda lihtsalt hoida.

Leia oma nišš

Fitness, tervislik toitumine, reisimine, kodukujundus - vali midagi! Su valitud nišš peab esindama sind - midagi, mille suhtes oled tõeliselt kirglik!

Loomulikult saad teha oma kontole postitusi ka oma muudest tegemistest ja hobidest.

Hashtag = võim

Ära alahinda hashtag`i võimu! See on üks kiiremaid viise oma publikuni jõuda.

Kui aga paned oma postituse alla juba 30 sobivat hashtag`i, siis saad end miljonitele kasutajatele nähtavaks ja kuuldavaks teha. See on väga taktikaline lähenemine.

Suhtle

Paljud postitavad küll aktiivselt oma kontole, kuid ise oma jälgijatega ei suhtle. See on kahjulik ja viib inimesi sinu lehelt ära. Ole sotsiaalne ja loe, mida inimesed sulle ja sinu kohta kirjutavad. Vasta, küsi küsimusi, märgi nende kommentaar meeldivaks ja saa tänu sellele ka ise nähtavamaks.

Kasuta Instagrami konto kõiki võimalusi

Kui kunagi jagati ainult fotosid, siis ära ole häbelik jagama mõnda videot, naljapilti jne. Viimane hitt on Instagrami võimalus postitada fotosid ja vidosid, mis on üleval kõigest 24 tundi.

Muretse parem kaamera

Uduste ja häguste fotode Instagrami kontole laadimine näeb odav välja. Ja odavus pole see, millega sa endale fänne ja rahakaid toetajaid leiad.

Ole järjepidev

Kui järgid eelpool toodud soovitusi, siis peaks su jälgijate ja armastajate poolt sulle antud tähelepanu järjest tõusma. Siiski - sa pead oma postitustes olema järjepidev.