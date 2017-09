83 protsenti 9–14aastastest Eesti lastest kasutab iga päev internetti, aga enam kui kaks kolmandikku vanematest ei tea, mida nad seal teevad, selgus sel nädalal avaldatud uuringutulemustest. Lisaks pole pooltel vanematel nähtavasti sooja ega külma, kui kaua laps arvutis istub, sest vaid 57% vastanuist oli kodus interneti kasutamiseks reeglid kehtestanud. Kuna kõige rohkem mängitakse internetis mänge ja vaadatakse filme, võib ekraani ees mööduvat aega mõõta pigem tundides kui minutites. Samal ajal kinnitavad tohtrid, et veerand koolilastest kannatab pingepeavalude käes, milles on sageli süüdi paigast ära päevarežiim.

Tõdemaks, et peale peavalude kimbutab lapsi ka ülekaalulisus, pole uuringutulemusi vajagi. Selleks piisab tänavapildist. Enim kipuvad paisuma just 10–13aastased. Muidugi ei tee arvuti ega nutiseadmed kedagi paksuks, aga kui sõrmed on ainus kehaosa, mida laps regulaarselt liigutab, kipub ülejäänud keha paratamatult kängu jääma ja kilosid koguma.

Õnneks on nädalavahetus justkui loodud selleks, et perega seenemetsa või rabamatkale minna. Kui vanasti lauldi, et „lapsed tuppa, tali tuleb“, siis nüüd võiks see laul kõlada, et „lapsed metsa, tali tuleb“, sest külmaga ei kipu enam keegi soojast toast (loe: arvuti tagant) lahkuma.