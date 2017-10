Korraldasime katse ja mekkisime ettevõtte Kodune sushi erinevaid tooteid. Mis mõtteid need tekitasid?

Kodune Sushi pakub maitsvat ja ainult värskest toorainest valmistatud kodust sushit erinevate lisanditega.

Kodune Sushi on olnud seotud sushiga juba üle nelja aasta. Nad kirjutavad ise nii: "Mida rohkem oleme õppinud sushit tundma, seda selgemaks on saanud, et kvaliteetse sushi valmistamine on delikaatne protsess, kus iga detail ja pisiasi loeb. See arusaam ja kirg sushi vastu ongi meie vundament.“

Vastu võetakse ka tellimusi suurtele sünnipäevadele ja pulmadele ning kõik valmib alati vastavalt kliendi soovile. "Näiteks oli meil pulm, kus domineerivaks värviks vanaroosa ja siis said ka pulgad vanaroosaga lipsud (need on meil käsitöö). Paljud ei tea või õigemini ei suuda ette kujutada, et pulmas on võimalik eelroana sushit pakkuda ning täiesti värsket ja kohapeal tehtut," räägivad Koduse Sushi meistrid.

Tropicana

- Selle sushi välimus on lausa fenomenaalselt hea.

- Selline kerge lõunasöök. Tundub, et kaalu väga ei koorma.

- Lõhe on väga mõnusa ja maheda maitsega.

- Tõeliselt maitsev ja kreemine.

- Domineerib avokaado maitse.

- Sushil on tõesti troopiline maitse.

- Marjad krõmpsuvad ägedalt hamba all.

Teryaki kana

- Ma pole teab mis suur kalasõber ning seega osutuski minu lemmikuks sushi kanaga. See oli tõeliselt maitsev.

- Üks parimaid kanasushisid, mida olen kunagi saanud.

- Ma pole eriti palju sushit oma elus söönud (vanakooli mees – liha ja kartul on teemas), aga see jättis mulle igati positiivse mulje.

- See on väga kreemine, mis mulle ääretult imponeerib.

California

- Meeldib, et tükid on mõnusalt suupärased. Mulle üldse ei istu, kui sushi on nii suur, et vaevalt mahub suhu.

- Mõnus, pole liiga rammus.

- See sushi on alati kindla peale minek, ei pea kunagi pettuma!

- Seesamiseemned teevad maitse õige heaks.

- Makra on hea, kurk annab värske maitse. Riis istub imehästi koos.

Paide maki

- Mahe ja hea. Selline kodumaine eksootika.

- Nimi sobib maitsega hästi kokku.

- Väga huvitava mekiga, sibulat on täitsa tunda. Miski krõmpsub hamba all – pole sushi puhul sellega harjunud. Samas on see väga põnev.

- Kuulge, see porru annab väga huvitava maigu juurde. Huvitav, kas see on lõhe või muu kala? Igal juhul imehea.

- Sellel on põnev järelmaitse.

Uramaki

- Mind üllatas positiivselt see mahlane salat, mis on sees.

- Roheline kate sobib ideaalselt – tõeliselt isuäratav.

- See on maitseelamus. Suure algustähega!

- Meremaitse! Mulle tuleb millegipärast suvi meelde.

Alaska

- Mulle meeldib et kõik need sushid on sellised kerged ja pigem jaapani kui ameerika stiilis. Ehk siis ei ole kreemjuustuga liialdatud ning Alaska maki viib küll keele alla.

- Super hea pehme avokaado ja värske kala. Mmm. Kohe saab sushist aru, kas toode on värske või pigem mitte ning selle puhul oli kasutatud kindlasti kvaliteetset ja värsket toorainet.

- Tänapäeval ongi paljud sushikohad läinud seda teed, et toorjuustul on suurem osakaal kui kalal või riisil, kuid tegelikkuses peaks ikkagi õige sushi olema minu meelest about fish and rice. Lisaks on ka selline sushi tervislikum ja traditsioonilisusele lähedasem.

- Nori, kala ja riis on igati kasulikud, aga mis sushi raskemaks roaks teeb, on just toorjuust. Mulle meeldib, et kõik need sushid olid hästi kerge koostisega ning Alaska sushi oli eriti nauditav. 10 punkti!