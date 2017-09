Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadlased otsustasid Merivälja „ufo tüki“ uuesti üle uurida. Reedel tutvustati paljusid ufohuvilisi erutava sulami analüüsitulemusi.

Metallitükki analüüsinud Siim Pajusaare sõnul on see selgelt tehislikku päritolu. Tõenäoliselt on tegu ferrokroomiga, mis koosneb 68 protsendi ulatuses kroomist, 23 protsendi ulatuses rauast. Seitse protsenti sulamist moodustab nikkel ja ülejäänud kaks protsenti teised erinevad lisandid.

