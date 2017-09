Maailmakuulsa luksmoesaidi Net-a-Porter looja Dame Natalie Massenet sai 52 aasta vanuses esimese poja.

Aadlitiitlit Dame kandev moeärinaine tunnistas Instagramis, et Jet Everest oli sündinud surrogaatema heldel abil. Esimesest abielust on Natalie'l 11- ja 17aastane tütar, kuid Jet on tema esimene laps noore kallimaga, 38aastase rootsi fotograafi Erik Torstenssoniga.

Massenet asutas Net-a-Porteri 2000. aastal. Kaks aastat tagasi müüd see maha umbes 950 miljoni euro eest. Kuulu järgi sai Massenet oma osaluse eest 100 miljoni ringis.