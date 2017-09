Justiitsminister Urmas Reinsalu sajatus autovabaks päevaks suletud tänavalõigu suunal, et autojuhtide kottimine tuleb lõpetada, asetub uude valgusesse seoses Euroopa liidrite tippkohtumisega: kui politsei soovitab ummikute vältimiseks käia jala mitte ainult autojuhtidel, vaid ka ühistranspordi kasutajatel, tuleb kiuslikult küsida, millal lõppeb tavakodaniku kottimine. Eesistumine saab läbi aasta lõpuks, ent kehvasti planeeritud linnaruumis tunnevad end kotituna kõik liiklejad ka edaspidi.

Kodune remont ID-kaardile

Hea uudis on, et turvariskiga ID-kaartide taas turvaliseks muutmiseks on lahendus lõpuks leitud. Veelgi parem on, et kaarti on võimalik parandada kodust lahkumata – seda küll vaid novembrist detsembri lõpuni. Edasi jääb kaks valikut: uuendada kaart PPA teeninduses või leppida, et alates aprillist ID-kaarti elektrooniliselt enam kasutada ei saagi. Kui see vajadus hiljem siiski tekkima peaks, tõstatub küsimus, kas vigase kaardi väljavahetamise kulud jäävad sama sujuvalt inimese kanda nagu ka vastutus kaart ära parandada?