2005. aastal Austraalia superstaarisaate „Australian Idol“ võitnud ja seejärel ansambli Young Divas ridades laulnud Kate DeAraugot ähvardab 15aastane vabadusekaotus.

31aastane poptäht jäi viie päeva jooksul kaks korda politseile metamfetamiiniga vahele. Teisel korral oli meelemürki juba märkimisväärne kogus. Lisaks leiti lauljatari juurest suur nuga ja tomahook.

DeAraugo on varem rääkinud oma võitlusest vaimse tervise probleemidega ja narkosõltuvusega, veebruaris kinnitas ta, et on jälle laulul ja jätkab karjääri.