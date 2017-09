1963. aastal kirjutas sotsiaalteadlane ja naisõiguslane Glora Steinem kaheosalise artikli „Jänku lugu“ („A Bunny's Tale“ - ingl. k.). Ehkki ajakirja asutaja ja häärberi peremees, eile surnud Hugh Hefner kuulutas välja seksrevolutsiooni, polnud Steinem Hefneri visioonis nii kindel. Naine võttis kätte ning läks kaheks nädalaks villasse Playboy jänkut mängima.

Kui Gloria Playboy villa väravate ees seisis, kutsus valvur ta sisse, hüüdes: „Siia, jänku-jänku-jänku!“ Garderoobidaam, kes Gloriale jänkukostüümi selga aitas, toppis korseti ülaosasse musta prügikoti, et naise rinnad suuremad näiksid. Gloria läks villasse valenime ja -elulooga, kuid kedagi see eriti ei huvitanud. „Meile ei meeldigi, kui meie tüdrukutel mingisugune taust on,“ selgitas värbaja, kes imestas ka, et väidetavalt 24-aastane neiu näeb „kõrgest east“ palju noorem välja. Gloria kuulas ooteruumis vaikselt pealt teiste jänkude klatši: „Upita tagumik üles, kullake, ja lase lihtsalt minna.“ „Mu sabake ripub. Pagana kliendid sikutavad seda pidevalt!“

Gloriale õpetati, et villast välja võib ta kohtama minna vaid kõrgema klassi eriklientidega - kuulsused, reporterid, Playboy töötajad. Kuid kui sellisest kohtingust keelduda, siis ootab jänkut häärberist väljaviskamine. Ühel tüdrukul olevat just eelmisel nädalal sellega täbarasti läinud. Seda, et tüdrukud villa pidusid külastanud meestega kohtamas ei käiks, jälgivad spetsiaalselt nende nuhkimiseks tööle võetud eradetektiivid.

Lubatud 200-300 dollarit nädalas ei näinud Gloria ja teised jänkud kunagi. Nad pidid maksma iluprotseduuride, kostüümipuhastuse ja ka võltsripsmete eest (mida kõik pidid kandma). See-eest pidi jänku olema alati rõõmsameelne ja kliendiga ülisõbralik, kuid samas mitte liiga avatud. Nagu Gloria seda selgitab: kui võõra naise ümbert kaob müstiline sära ning ta muutub liiga tuttavaks, ei ole see enam seksikas.

Gloria Steinemi seiklustest ja kogemusest Playboy villas vändati 1985. aastal film „A Bunny's Tale“. Filmis mängis teda Kirstie Alley. Steinem jäi seisukohale, et seksrevolutsioon, mille reegleid seavad vaid mehed, jääb naiste jaoks siiski üsna viletsaks.