Pennsylvania ema jagab Facebookis šokeerivat pilti, mis jäi tema autost järgi siis, kui sellele sisse sõideti. Fotot ei jaga ta aga mitte avariilise auto pärast, vaid hoopis laste turvalisuse pärast, et meenutada, miks on turvavöö ka kõigest 100 meetrit kodust eemal olles väga oluline.

Jenna Casado Rabberman kirjeldab, et elu lastega pole alati lihtne, sest tee sa mudilasele selgeks, miks on vaja turvavööd korralikult kinnitada. Nii mõnigi vanem tahaks ehk lüüa ja käega, sest koduni ju vaid nii vähe maad sõita. Mis ikka juhtuda saab? Aga saab! Just see ongi põhjus, miks Jenna oma lugu ja fotot jagab.

Poest teel koju olnud naine tõmbas oma Honda CRV kõrvale ja peatus, et lastega joogipaus teha. Koduni oli kõigest mõneminutiline sõit.

Ta 2-aastane poeg oli ilusti turvatoolis ja rihmadega kinni. Ka ta 6nädalane poeg oli turvaliselt oma hällis.

Ootamatult kihutas nende autosse sisse teine auto.

Hondast ei jäänud suurt midagi järgi, kuid naise ja ta kahe lapsega oli imekombel kõik korras.

„Sa ei mõtle iial, et see võiks sinuga juhtuda," kirjeldab Jenna.

„Mu pojad pääsesid kriimustuseta, kuid meedikud ütlesid mulle, et see oleks võinud väga halvasti lõppeda, kui ma poleks kulutanud seda kaht minutit ja neid korralikult turvatoolidesse kinnitanud," lisab naine, et tahab ka teised vanemad seda teadvustaksid.

„See on põhjus, miks sa oma lapsed ilusasti turvavööga kinnitad. Iga kord! Isegi siis, kui nad karjuvad, neil on ebamugav või kardavad," võtab naine endaga juhtunu kokku.