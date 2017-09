Ettevõte Disainsohva OÜ pakub mugavaid ja kvaliteetseid, just Teie poolt valitud värvilahenduse ja materjalivalikuga diivanikomplekte, mis toovad kodusesse interjööri uusi värve ja isikupära. Kõikidele tellimustele sügisene hinnasoodustus 20% tavahinnast.

Disainsohva OÜ diivanid on valmistatud ja disainitud Eestis!

Inlo seeria diivanid on modernse vormiga ja paljusid värvilahendusi võimaldava disainiga. Diivanite seljatugede ülaosa ja käetugi on osaliselt kaetud rüiu kangaga. Karkassi välimised pinnad on kaetud rüiu kangas kasutatud värvidega samades toonides lamineeritud puitkiud plaatidega, mis koos pehme osa kattematerjaliga loovad meeleoluka värvide koosluse. Diivani pehme osa kattematerjaliks on kas nahk või kangas vastavalt tellija poolt valitule. Rüiu ja raami värvilahendusi saab valida meie poolt pakutavatest või tellida omapoolse värvilahenduse. Tellida soovil saab ära jätta rüiu osa diivani pehme osa kattes, siis on pehme osa üleni kaetud kas riide või nahaga. Samuti on võimalik karkassi disaini asemel katta karkassi osa kas naha või kangaga.

Etso seeria diivanid on klassikalise vormiga diivanid, millel karkassi seljatagune, käetugede välisküljed ja eesserv on kaetud männipuiduga, mille viimistlus meenutab vana palktare seina pealispinda. Pehme osa kattematerjaliks on kas nahk või kangas. Diivanite käetugedel ja seljatoe ülaosas on disainielemendina kasutatud kattematerjalina kas rüiu kangast või naturaalse karvaga nahka. Vastavalt tellija soovile võib diivani pehme osa rüiu või karusnaha ära jätta ja diivani pehme osa katta üleni naha või kangaga.

