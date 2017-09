Kim Kardashian kinnitab kuuldusi, et tema ja ta abikaasa Kanye West saavad surrogaatema abil kolmanda lapse.

The Telegraphi andmeil teatas Kim (36) seda oma pere tõsieluseriaali „Keeping Up With The Kardashians“ uue osa reklaamis. Tütar Northi ja poeg Sainti sai telekaunitar ise kantud, kuid arstid keelavad tal uuesti rasestuda, kuna varasemate raseduste ajal kannatas ta eluohtliku sissekasvanud platsenta all.

Kui kõik kõlakad tõele vastavad, peaks prominentne USA teleklann täienema uue aasta hakul lausa kolme liikme võrra. Kuulu järgi ootavad ka Kimi õde Khloé Kardashian (33) ja poolõde Kylie Jenner (20) esiklast.