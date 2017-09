Pärnu Jahtklubi restoran ja külalistemaja asuvad rahulikus ja kenas kohas jõe kaldal kesklinna ning ranna vahetus läheduses. Suvel avaneb paeluv vaade jahte täis jõele, mille mastide laul tuule käes lisab romantikat hilisõhtustele päikeseloojangutele. Jahisadama melu ja toimetamised, traditsioonilised kolmapäevased regatid – sellist omanäolist vaatepilti on võimalik jälgida meie väliterrassil.

Suvistel nädalavahetustel toimuvad terrassil meeleolukad kontserdid, kuid ka talvel pakume mõnusat äraolemist ja külma vastu kosutust. Pärnu Jahtklubi korraldab ka mõnusaid kontsert-õhtusööke, mille kohta saad lisainfot SIIT!

Restorani erinevaid ruume on võimalik reserveerida nii era- kui firmaüritusteks, seminarideks ja klubiürituseks. Restorani saalis on 100 ja klubiruumis 50 kohta, suvisel väliterrassil 120 kohta. Väiksemate ja privaatsemate nõupidamiste jaoks sobib stiilne seminariruum kuni 20 inimesele.

Pärnu jahtklubi külalistemajas on 12 kahekohalist ja viis ühekohalist õdusat numbrituba ning üks suure rõduga sviit. Kõikidel tubadel on kuulsate jahtide nimed ja neis on duširuum, WC, TV ning lisavoodi kasutamise võimalus. Majas ja väliterrassil on tasuta WiFi leviala.

Hotelli külalistele on auto parkimine tasuta autoparkla.

Oodatud on ka lemmikloomad.