„Ma mäletan, kui mu klassiõde mulle kaheteistkümnendas klassis teatas, et ta abiellub. Ma mõtlesin kohe, et vau, kooliajal, nii julge. Mõni aeg hiljem sain teada, et üks teine klassiõde on rase. Mõtlesin kohe, et milline vedu, et ta varem rasedaks ei jäänud. Nüüd kohe lõpetame ja saab kenasti lapsega koju jääda,“ meenutab Marilyn.

„Seda ma nüüd küll ise ei mäleta, aga ma tean, et minu ema käis minuga koos koolis ja ma olen alati mõelnud, et nii tubli, kuidas ta küll jaksas. Ma mäletan, kui ma käisin Eesti kunstiakadeemias, siis iga teine õpilane kudus või maalis kuskil nurgas, väike beebi rinnal. Näitlejaks õppides kuulsime me iga õppeaasta alguses Kalju Komissarovi käest, kuidas me ei tohi rasedaks jääda. Kui siis kursavennad ükshaaval lapsi hakkasid saama, siis muidugi rõõmustasime kõik, aga ometi tundus see endast nii kaugel ja kooliajal beebi saamine oli midagi, mida ma kunagi teha ei plaaninud.

Marilyn Jurman (Erakogu)

Ometigi juhtus täpselt nii ja nüüd on mul väike beebi Rumi ja samal ajal õpin Tallinna ülikoolis teistel kursusel täiskoormusega psühholoogiat. Eelmisel suvel, kui ma otsustasin Tallinna ülikooli astuda, ei olnud ma enda rasedusest veel teadlik ja sisse saades juba olin. Jõin rebaste ristimisel alkoholivaba siidrit ja lootsin, et keegi ei saa aru, et ma beebit ootan. Õnneks nad ju ei tundnud mind ega teadnud, kuidas ma mõni aeg tagasi veel pea iga nädalavahetus Protestis Ginger Joed jõin ja hommikusöögiks Olerexist punast Pringlesit võtsin. Sain rahumeeli karsklasest nohikut etendada.