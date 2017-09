USAs Detroiti lähistel Dearborni linnas hoidis üks ema oma kodus kuut teiste pereliikmete ja sõprade last. Ühele lastest sattus mingil moel kätte laetud püstol, millest ta ka tulistas, vahendab Kronen Zeitung.

Tabamuse said kaks kolmeaastast poissi, kes viidi haiglasse, ütles Dearborni politseijuht Ronald Haddad. Neist ühe poisi seisund on arstide sõnul kriitiline. Haddad lisas, et ametlik luba laste hoidmiseks sellel aadressil puudus.

USAs on relvaõnnetused lastega suhteliselt sagedased. Mullu sai tulirelvadest surma 121 ja haavata 176 last.