Austria võimud hakkavad alates 1. oktoobrist burkakandjaid trahvima, vahendab päevaleht Die Presse.

Aluse selleks annab mais heaks kiidetud integratsiooniseadus, mis muu hulgas keelustab nägu varjava riietuse. See tähendab, et mosleminaised ei tohi edaspidi avalikes kohtades kanda nägu varjavat riietust (burka ja niqab).

Seaduserikkujaid ootab kuni 150 euro suurune trahv. Austria siseminister Wolfgang Sobotka ütles, et alates pühapäevast selgitavad patrullpolitseinikud nägu varjava riietuse kandjatele, et nad rikuvad kehtivat seadust ning palutakse koheselt seadusrikkumine lõpetada. Kui sellest keeldutakse, siis tehakse isik kindlaks ja määratakse talle koheselt ka trahv.

Austria turismijuhtidele keeld rõõmu ei tee. Nimelt käib riigis väga palju Pärsia lahe äärsetest riikidest pärit rikkaid turiste, kes kulutavad usinalt raha ja turgutavad sellega majandust. Võimalik, et edaspidi jääb suurem osa nendest Austriasse tulemata.

Keelu vastu lubas astuda Alžeeria juurtega 45aastane Prantsuse ärimees Rachid Nekkaz. Ta ütles intervjuus telekanalile Servus TV, et tasub omast taskust kõik trahvid, mis Austrias määratakse burkakeelu rikkumise eest. Varem on ta nõnda toiminud Prantsusmaal, Belgias, Hollandis ja Šveitsis. Kokku on Nekkaz seni kulutanud umbes 300 000 eurot.