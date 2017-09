SRÜsse kuuluvad või sellega seotud olnud 12 kunagist liiduvabariiki on kõik praegu sõltumatud riigid. Kui palju on nendes riikides olnud iseseisvusajal presidente ja kui kaua on võimuprivileege nautinud praegu ametis olev riigipea? Võrdluseks võib tuua Eesti, kus viimase 25 aasta jooksul on olnud neli presidenti (koos praegusega).

Aserbaidžaanil on alates 1990. aastast olnud neli presidenti. Esimesed kolm olid Ayaz Mütəllibov (1990–1992), Əbülfəz Elçibəy (1992–1993) ja Heydər Əliyev (1993–2003). Pärast viimase surma tõusis riigi etteotsa tema poeg Ilham Äliev (İlham Әliyev), kes valiti presidendiks kolmel korral (2003, 2008 ja 2013). Seejuures kogus ta kõigil valimistel muljetavaldava häältearvu (vastavalt 76,9%, 87,3% ja 84,6%), mistõttu opositsioon kahtlustas võimusid valimistulemuste võltsimises. Seejuures pole Aserbaidžaan ainus riik, kus on toime pandud sarnaseid võltsimisi.

Gruusial on olnud neli presidenti. Esimeseks demokraatlikult valitud presidendiks sai 1991. aastal Zviad Gamsahhurdia (1991–1992), kellele järgnesid pärast mõningast pausi Eduard Ševardnadze (1995–2003) ja Mihheil Saakašvili (2004–2007, 2008–2013). Praegune president sai ametisse 2013. aastal, kui Giorgi Margvelašvili kogus valimiste esimeses voorus 62,1% häältest.

Riigi eelviimane president, alalise elukohata ja kodakondsuseta Saakašvili elab alates 2013. aastast välismaal, kuna kodumaal peetakse teda kurjategijaks. Talle on esitatud pikk nimekiri süüdistustest, mille hulgas on näiteks protestiaktsiooni vägivaldne laialiajamine, ametikohustuste kuritarvitamine ja riigiraha raiskamine. Viimastel aastatel Ukrainas kõrgetel ametikohtadel töötanud Saakašvili sattus vastuollu ka seal, mistõttu ta jäeti Gruusia kodakondsuse kõrval ilma ka Ukraina kodakondsusest. Sellest hoolimata pöördus ta 10. septembril toetajate abil Poola kaudu Ukrainasse tagasi. Saakašvili on üks neljast endisest SRÜ riigipeast, kes varjavad end välismaal, sest kodumaal on nende vastu algatatud kriminaaljuurdlus.

Kasahstani presidendi ametikoht loodi juba 1990. aastal. Tollal oli tegu veel Kasahhi NSV presidendiga, kuid juba järgmisel aastal sai Kasahhi NSVst Kasahstani Vabariik. Kogu selle aja jooksul kuni praeguseni on riigil olnud üksainus president – Nursultan Nazarbajev, kes võitis viied järjestikused presidendivalimised (1991, 1999, 2005, 2011, 2015) põrmustavate tulemustega (vastavalt 99%, 81%, 91%, 96% ja 98%). Riigi konstitutsiooni järgi ei tohi president ametis olla üle kahe ametiaja, kuid see säte ei kehti Kasahstani esimese presidendi ehk Nazarbajevi puhul. Tema võib ametis olla surmani. Kasahstan ja Valgevene on ainsad SRÜ riigid, mis on kogu iseseisvusaja ajanud läbi ühe presidendiga.

Kõrgõzstani presidendid on olnud Askar Akajev (1990–2005) ja Kurmanbek Bakijev (2005–2010). Seejärel valitses riiki lühikest aega üleminekuaja presidendina Roza Otunbajeva (2010–2011), keda enamasti presidentide ametlikust loetelust ei leia. Ta on ka ainus naine, kes on mõnes SRÜ riigis nii kõrgesse ametisse saanud. 2011. aastal valiti 63%ga uueks presidendiks Almazbek Atambajev.

Kõrgõzstan paistab teiste riikide hulgas silma sellega, et mõlemad endised presidendid on kuulutatud kurjategijateks ja nende kohta on välja antud vahistamiskorraldus. Pärast presidendiametist kukutamist elab ja töötab Akajev akadeemikuna Venemaal, kust tal pole kavatsustki kodumaale naasta. Sõltumatu ajakirjanduse teatel oli Akajevi võimuajal võimalik kõiki riigiameteid altkäemaksu eest osta. Hiljem süüdistati Akajevit veel Kõrgõzstani maade mahaparseldamises Hiinale ja Kasahstanile ja riigivõimu usurpeerimises ning ta jäeti ilma isikupuutumatusest. Bakijev seevastu leidis poliitpõgenikuna varjupaiga Valgevenes. Teda süüdistatakse onupojapoliitika soosimises ja võimu kuritarvitamises. Kriminaalasjad on algatatud ka Akajevi ja Bakijevi kümnete sugulaste vastu.

Moldova esimene iseseisvusaegne president oli Mircea Snegur (1990–1997), kellele järgnesid Petru Lucinschi (1997–2001), Vladimir Voronin (2001–2009) ja Nicolae Timofti (2012–2016). Praegune president on Igor Dodon, kes võitis küll 2016. aastal esimese hääletusvooru (48%), kuid sellest ei piisanud. Alles teises voorus kindlustas ta oma võidu 52% häältega. Moldoval on käsitletavatest riikidest seni olnud kõige rohkem presidente: viis presidenti ja kolm presidendi kohusetäitjat.

Tadžikistani esimesed ja lühiajalised presidendid olid Kahhor Mahkamov (1990–1991) ja Rahmon Nabiev (1991–1992), misjärel oli ametikoht kaks aastat ametlikult täitmata, kuigi riigipea kohuseid täitis ülemnõukogu esimees Emomali Rahmon. Kui 1994. aastal presidendi ametikoht taastati, siis valitigi Rahmon igasuguste tõrgeteta, kuid Kesk-Aasia riigi kohta mannetu häältesaagiga (59,5%) presidendiks. Järgmised valimised (1999, 2006, 2013) võitis Rahmon ametlikel andmetel juba tunduvalt veenvamalt (vastavalt 97,6%, 79,3% ja 83,9%). Alates 2015. aastast kannab Rahmon lisa-autiitlit „Rahu ja rahvusliku ühtsuse alusepanija – Rahvuse Juht” ehk lihtsalt Rahvuse Juht (Peşvo‘i millat), millele tal on õigus kuni surmani.

Türkmenistani esimene ja eluaegne president oli Saparmyrat Nyýazow (1990–2006), kelle ametiaeg sai otsa seoses surmaga. Kesk-Aasia tavade järgi oli Nyýazowil ka lisatiitel – Kõigi Türkmeenide Isa ehk Türkmenbaşy. Pärast tema surma sai uueks presidendiks senine asepeaminister Gurbanguly Berdimuhammedow, kes presidendivalimistel (2007, 2012, 2017) näitas üha paranevat tulemust (vastavalt 89,2%, 97,1% ja 97,7%). Kõigele lisaks ei tahtnud Berdimuhammedow oma eelkäijast kehvem olla ja laskis endalegi kinnitada täiendava aunimetuse, milleks on Arkadag (Kaitsja).

Ukraina presidendid on olnud Leonid Kravtšuk (1991–1994), Leonid Kutšma (1994–2005), Viktor Juštšenko (2005–2010) ja Viktor Janukovõtš (2010–2014). Pärast viimase kukutamist ja tagandamist revolutsiooniliste sündmuste ajal sai ennetähtaegsete presidendivalimiste võitmise järel (55%) Ukraina etteotsa oligarh ja miljardär Petro Porošenko. Moldova kõrval on ka Ukrainal olnud viis presidenti, kuid ainult üks presidendi kohusetäitja.

Ukraina eelmine president Viktor Janukovõtš põgenes pärast kukutamist veebruaris 2014 Venemaale, kus varjab end siiamaani. Venemaa on võtnud Janukovõtši oma kaitse alla ega kavatse teda Ukrainale välja anda, kuigi viimane seda nõuab. Ukraina praegused võimud on algatanud ekspresidendi suhtes ligi kümme kriminaalasja – teda süüdistatakse Euromaidani aktivistide tapmises, majanduslikes kuritegudes, riigiraha röövimises, põhiseaduse rikkumises, aga ka näiteks riigireetmises. Seejuures peab Janukovõtš end endiselt presidendiks ja sõjaväe ülemjuhatajaks, kuid Ukrainasse naasta ei julge.

Usbekistani esimeseks presidendiks sai alates 1991. aastast Islom Karimov, kes võitis neljad valimised jutti, saades peaaegu iga kord üle 90% häältest. Karimov oleks päris kindlasti riiki juhtinud ka praegu, kui ta poleks 2016. aastal 78aastasena ootamatult surnud. Kuigi ametlikult olevat president lahkunud mullu 2. septembril, kahtlustatakse, et surm võis saabuda mõni päev varem. Uus president sai senisest peaministrist Shavkat Mirziyoyevist, kes kogus erakorralistel presidendivalimistel 88,61% häältest.

Valgevene erinevus teistest SRÜ riikidest seisneb selles, et kui mujal loodi presidendi ametikohad 1990. või 1991. aastal, siis Valgevenes jõuti selleni alles 1994. aastal. Selle ajani täitis riigipea ülesandeid ülemnõukogu esimees, kelleks aastatel 1991–1994 oli Stanislav Šuškevitš, keda peetakse iseseisva riigi esimeseks riigipeaks, kuid president ta veel polnud. Valgevene esimestel presidendivalimistel 1994. aastal kogus Aljaksandr Lukašenka esialgu vaid 44,8% häältest, kuid teises voorus saavutas vastaskandidaadi üle seljavõidu (80,6%). Järgmised valimised (2001, 2006, 2010, 2015) kulgesid Lukašenkale sama edukalt (vastavalt 76%, 82%, 80% ja 84%). Praegune president järgib asiaatlikku valitsemisstiili, mille kohaselt peab üks mees valitsema elu lõpuni. Selles suhtes sarnaneb ta Kasahstani Nazarbajeviga, sest mõlemad mehed on oma riikide ajaloos seni ainsad presidendid. Kui enamikus riikides kehtib presidendi suhtes kahe järjestikuse ametiaja seadus, siis Valgevenes võib presidendiks valida üht inimest, st Lukašenkat kas või kümme korda järjest.

Venemaal on pärast NSV Liidu likvideerumist olnud kolm presidenti, kusjuures üks neist on ametis olnud vaheajaga. Teistes SRÜ riikides pole sellist asja seni ette tulnud. Riigi esimene president oli Boriss Jeltsin (1991–1999), kes määras oma järeltulijaks ehk presidendi kohusetäitjaks vähetuntud poliitiku ja senise peaministri Vladimir Putini. Viimane oli president aastatel 2000–2008, kuid seejärel tuli tal korraks kõrvale tõmbuda, sest konstitutsiooni järgi ei saanud üks inimene olla ametis üle kahe järjestikuse ametiaja. Nii sai uueks presidendiks Dmitri Medvedev (2008–2012), kelle võimuperioodil tegutses Putin peaministrina. Kui konstitutsioon tegi asja taas võimalikuks, sai 2012. aastal presidendiks uuesti Vladimir Putin, kes kogus valimistel 63,6% häältest. Senisest presidendist Medvedevist sai aga peaminister.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik praegu presidentidena ametis olevad mehed on valitud üldvalimistel, kusjuures enamikul kordadel pole teist hääletusvooru vaja läinud. Paljudel juhtudel on ka häältesaak olnud fantastiliselt kõrge: rekordimees on Kasahstani juht Nursultan Nazarbajev, kes 1991. aasta valimistel sai 98,8%-lise toetuse. Vaid neljas riigis on nüüdne president ametis olnud alla viie aasta, enamasti on presidentide ametiaeg läinud kõvasti üle kümne aasta, mõne presidendi puhul juba ka üle 20 aasta. Ja ühtki naist pole nimetatud 12 riigis nende iseseisvuse ajal presidendiks valitud. Aga umbes pooltes riikides soovivad sealsed presidendid valitseda igavesti ehk surmani.