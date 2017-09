„Seksi ja linna“ peaosatäitja Sarah Jessica Parker šokeeris fänne uudisega, et saaga kolmas mängufilm jääb sündimata.

„See on läbi ... Me ei tee seda,“ teatas näitlejanna telesaatele „Extra“. „Olen pettunud. Meil oli ilus, naljakas, südantlõhestav, lustlik, samastumist võimaldav stsenaarium ja lugu.“ Daily Mail sahistab, et filmile tõmbas vee peale Samantha osatäitja Kim Cattrall. Kapriisne staar olevat nõudnud, et produtsendid ka tema teisi filmiprojekte toetaksid.

Populaarne HBO seeria lõppes 2004. aastal, kuid "Seksi ja linna“ austajate rõõmuks linastusid 2008 ja 2010 samanimelised mängufilmid.