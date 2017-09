Eesti kapitalil põhinev kinnisvara investeerimisfirma Capital Mill kavatseb Maakri tänavale ehitada 27-korruselise kõrghoone.

"Plaan tegutseda on, käivad ettevalmistused, kuid kuna see pole nii kaugel, et me ise teaks täpselt hoone kuju ja mahtu, siis seetõttu ei saa eelarvet täna isegi ennustada," ütles Capital Milli partner Marko Kull BNS-ile.

Detailplaneeringu järgi on Maakri tänav 30 kinnistule määratud ehitusõigus kuni 27-korruselise maapealse osa ja kuni kolme maa-aluse korrusega ärihoone või äriruumidega elamu ehitamiseks.

"Meil on olemas küll detailplaneering, mis annab üldise raami. Koostöös arhitektidega peame koostama mingi täpse kavandi, et mis hoone ja mis suurus. Korruste arv on indikatiivne, kõrgus on Eestis määratud meetrites ja palju sa korruseid vahele paned, see on iga arendaja enda küsimus," ütles Kull.

"Planeeringu eeldused on kõik olemas, kuid erinevad omanikud pole suutnud kokku leppida, kuhu see hoonestus ja mis mahus tekib," ütles Kull, kelle sõnul valmib täpsem eskiis detsembriks.

Allikas: BNS

Loe lisaks: Capital Mill plaanib Maakri tänavale ehitada 27-korruselise kõrghoone