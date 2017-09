Martin Helme ütles oma kõnes, et Eesti valitsus peab kaitsma Eestit ELi hukutava immigratsioonipoliitika eest. „Meie valitsus peab aru saama, et nende ülemus ei ole Brüssel – see on eesti rahvas! Jüri Ratas ja Andres Anvelt peavad andma riigikogule aru, mitte täitma Brüsseli Eesti-vaenulikke käske,“ ütles Helme. „Demokraatliku riigi tunnus on kaitstud riigipiir. Meie siseminister laiutab käsi, et ei saa midagi teha. Pangu siis amet maha ja andku see pädevatele inimestele. Mujal Euroopas ka.“

Osalejate seas oli ka välismaal elavaid eestlasi, nagu Meelis Keerberg Riiast. Meelis tuli siia kodanikualgatuse korras, sest tema arvates on Merkel Euroopat juhtides oma volitusi ületanud. „Lätis on muidugi Eestiga võrreldes olukord parem – selle poliitika vastased on juba valitsuses ja tõkestavad sellist seadusloomet, mis praegu siin läbi läheb. Me näitame täna siin, et kõik ei ole nõus sellisele poliitikale alla kirjutama,“ märkis Keerberg Õhtulehele ja lisas, et Lätis käib ka palju rohkem inimesi meeleavaldusel.