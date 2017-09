Traagiline sündmus röövist mehelt abikaasa ja nende vastsündinud tütre.

Newarkist pärit Craig Renton ootas suure rõõmu ja ärevusega, et tema ja eluarmastus Heidi (31) pere saab täiendust, kirjutab The Sun.

Kuid tragöödia tabas peret kaheksa päeva enne sünnitähtaega - 4. augustil.

Heidi koges rinnus valusid, tal oli krambihoog ja ta kaotas teadvuse. Kiirabiga haiglasse viidud naist üritati elustada, kuid tulutult.

Kui mees nägi, kuidas pisarates töötajad tema suunas kõnnivad - ta teadis, et häid uudiseid ta ei kuule.

„Üks istus minu kõrvale ja ütles midagi, mida ma ei unusta kungi," meenutab Craig lauset: „Mul on kahju, kuid teie naine on surnud."

Ja siis pakuti Craigile, et kas ta tahab kohtuda oma tütrega. Selgus, et enne Heidi surma toodi nende tütreke keisrilõikega ilmale.

Craig meenutab südantmurdvat hetke, mil ta istus naise voodi kõrval ja ütles surnud naisele, et temast on saanud ema.

Järgmisena pidi leseks jäänud mees helistama surnud naise vanematele, et teatada neile tütre surmast. Ja sellest, et neist on saanud vanavanemad.

Lugu läks aga veel traagilisemaks. Kõigest 15 tundi hiljem kaotas mees oma tütre. Selgus, et beebi oli Heidi haigestudes kannatanud hapnikupuuduse käes, mistõttu jagus tal elulootust vaid tundideks.

Laps suri isa käte vahel 15 tundi pärast sündimist.

Mees kaotas 15 tunnise vahega oma naise ja vastsündinu.

„Tema ja Heidi olid ja jäävad alatisteks mu eluarmastusteks," pani Craig tütrele nimeks Isabella. See oli olnud ta naise lemmik.

Heidi surmapõhjus on selgusetu, kuid mees usub, et tegu oli loomuliku surmaga.

„Kõige olulisem on see, et viimased üheksa aastat ei ole möödunud päeva, mil ma poleks Heidile öelnud, kui ilus ta on, kuidas ma teda armastan. Ma tean, et ta teadis, kuidas ma teda armastasin ja alati armastan," kijutas Craig oma Facebooki.

Fotod!