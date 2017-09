2010. aasta jõulukuu kaanestaar Anu Saagim käis TV3 „Seitsmeste“ stuudios meenutamas erilist fotosessiooni. Avameelses intervjuus rääkis Anu nii sellest, kuidas ta kaanestaariks sai, kui ka pildistamise kaameratagusest melust.

Anu tunnistab, et esimese hooga ta kohe pakkumisele jah-sõna ei andnud. „Aga kuna mu sõbranna oli enne seda just Playboy kaanel figureerinud, siis olin nõus,“ räägib ta, lisades, et tihti just küpsemas eas naisi piltidele alasti poseerima ei kutsuta.

„Ma oleks kahetsenud, kui ma ei oleks läinud,“ on Anu ka tagantjärele eksklusiivse pildiseeria üle uhke. „Kui ma näitan seda kaant oma tuttavatele väljamaal, siis nad lihtsalt saavad kreepsu,“ räägib Anu positiivse tagasiside kohta.