Kanal2 sünnipäevapidu. Iga aasta sama jama(vist) Kui peole jôuad siis kôik on väga viisakad ja vaoshoitud.Keegi jumala eest ei julge otsa vaadata ega tere öelda. Kirutakse oma pundis, et see aasta on pidu ikka igavam ja jamam kui eelnevatel aastatel. Toidulaud on väikseks jäänud ja artistid ei lahtuta laval piisavalt meelt. Pakutakse kala ja noorematele inimestele tundmatu soundi ja olemisega 90’ndate artisti. Paar korda tulevad môned naisterahvad oma pehme mikriga küsima arusaamatuid ja üldse mitte teemakohaseid küsimusi: kus pruut on,mis värvi trussikuid kannad ja keda valid kohalikel valimistel.?!?!? Kôik see on nagu natukene ebamugav ja puine. Siis aga avastatakse, et lahja alkohol on tasuta ja hakkab kummutamine pihta. Tômmatakse ennast megarihmaks ja see sama rihm lastakse kōvasti lõdvemaks. Tsausid ja teresid lendab igasse ilmakaard. Kôik on äkki nii julged ja sôbralikud. Ei jôua ära kuulata neid ûmberjutustusi sarjadest ja saadetest, kiituseid ja komplimente. Lôpuks oled otsapidi kodus tagasi, kuna kell 2.30 pandi muusika kinni ja tuled pôlema. Maandud pruudi kaissu sulged rahulikult silmad ja uinud. Kuid siis äkki hakkab kiire...kähku WC’sse. Vötab ikka rahulikult aega ja suhestub tolle kauni portselanist valge potiga. Väljutab selle tasuta ôlle kenasti suu kaudu ühisrinusesse ja magama tagasi. Hommikul ârgates on näol naeratus ja rinnal kuivanud oksetriip. Kûll oli ikka vahva pidu. Kui järgmine aasta kutsutakse siis lähen ikka uuesti ja kordan oma mustrit. Nii see kaine september läbi saigi😂

