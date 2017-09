Kaunis raadiohääl ja näitleja Brigitte Susanne Hunt puhkab parajasti Kreekas. Julge ütlemise poolest tuntud naine postitas enda Instagrami võluva pildi taaskord tabava lausega.

Brigitte kirjutab Instagrami postituse all: „Sry, et mul pole kuupmeetrist perset ette näidata, aga mul on hea süda.“