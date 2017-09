Prantslanna Nathalie Haddadi (43) mõisteti eile kaheks aastaks vangi, kuna ta saatis ISISega ühinenud pojale raha. Usutavalt on Haddadi poeg Süürias tänaseks hukkunud, mistõttu leiab leinav ema, et on saanud kaks karistust korraga, vahendab The Local.

Nathalie Haddadi kohtumajas (Reuters / Scanpix)

Kohtuotsuse järgi toetas Alsace'is elav prantslanna oma pojale raha saates terrorismi, kuid Haddadi kinnitab, et ta ei teadnud, kuidas tema poeg Belabbas Bounga (21) raha kasutas. "Aitasin oma poega," ütles naine, kelle sõnul ei saatnud ta raha kunagi Süüriasse, vaid Malaisiasse. Kohtunik jäi siiski seisukohale, et Haddadi teadis väga hästi, et tema poeg kavatseb suunduda just Süüriasse. “Ilma teiepoolse majandusliku toeta poleks tal nii hõlbus olnud Süüriasse sõita,” ütles kohtunik.

Nathalie Haddadi kohtumajas (Reuters / Scanpix)

Turundusnõustajana töötav naine oli pojale ühtekokku saatnud 2 800 eurot.