Rob Kardashian on kaevanud kohtusse oma endise elukaaslase Blac Chyna, väites, et too oli üritanud teda iPhone'i laadimisjuhtmega kägistada.

30aastase Robi väitel oli 29aastane meigimogul olnud uimastite ja alkoholi mõju all, kui ta 14. detsembril võigast kallaletungi alustas. Seejärel peksnud Blac Robi korteri segi. Kuu aega varem oli Blac toonud ilmale nende ühise tütre Dreami.

Kuna Rob üüris elamist oma nooremalt poolõelt Kylie Jennerilt, on ka 20aastane Kylie Blaci kohtusse kaevanud. Jenner hindab kahju suuruseks üle 100 000 dollari.