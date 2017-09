Brad Pitti eakas vanaema heitis hinge, ilma et oleks täitunud tema soov enne surma oma kuulsat pojapoega veel kord näha.

Daily Maili teatel suri 95aastane Betty Russell, keda hellitlevalt hüüti Meemaks, 14. septembril Oklahoma haiglas. Enne seda oli ta viitnud viimseid elupäevi kehvakeses hooldekodus.

Kuigi Bettyt käisid vaatamas nii naabruses elavad õed kui ka paljud teised pereliikmed ja sõbrad, külastas Brad oma vanaema teadaolevalt viimati ligi kümme aastat tagasi.

2012. aastal kurtis Bradi tädi Mary Ann Lanier, et filmistaari visiidist on möödas neli aastat. „Betty igatseb Bradi. Poiss ei kirjuta, ei hoia sidet. Ma ei tea, kindlasti on Bradil palju tegemist, aga ma ei saa aru, miks ta vähemalt oma vanaemaga sidet ei pea.“