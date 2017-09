Telesaate „Roaldi nädal“ saatejuhil ja ajakirjanikul Roald Johannsonil ja tema kallimal Karinil sündis septembri alguses pisitütar.

„Meile sündis Neitsi tähtkujus tulikukk. Räägitakse, et see kombinatsioon pidi elus edu tooma,” sõnab Roald. Pisipiiga nime jätab uhke isa enda teada, vihjates siiski, et see oli olemas juba üheksa kuud tagasi ja tähendab kreeka keeles „jumala kingitust“, vahendab Kroonika.

Ent Roaldi tütre nimest võib aimu saada, sest kreeka keelest tõlgituna tähendab "jumala kingitus" kas Dorothead või Theodorat.

Õhtulehele ütles Roald, et ta oma pereelust ei sooviks parema meelega rohkem avalikkusele rääkida: „See on siiski isiklik teema. Ma tänan huvi tundmast aga jätaksin perekondlikud teemad siseringi.“