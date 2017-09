Eile õhtul täitus Raadi lennuangaar rahvamassiga. Teadlaste Öö festivali raames peeti lahingurobotitele mõeldud võistlust, kus masinad üksteisega mõõtu võtsid. Tehnikahuvilisi oli kohale tulnud nõnda palju, et kõik ei mahtunud saali äragi.

Robolahingu olemus on lihtne – kaks masinat asetati spetsiaalselt võistluse jaoks valmistatud areenile. Kolmeminutilise matši käigus pidi üks robot teist kahjustama nii palju kui võimalik. Matš võideti, kui vastane oli liikumatu 20 sekundit. Kui mõlemad robotid olid nõnda sitked, et terve matši jooksul suuremaid väsimusmärke ei näidanud, jäi seis viiki. Küll jagas sellisel korral žürii robotitele lisapunkte, jagades need võistlejate vahel ära. Lisapunkte oli anti agressiooni, strateegia ning robotile tekitatud vigastuste põhjal. Robotid võistlesid kahes kategoorias: kergkaalus (0-25 kg) ja keskkaalus (25-50 kg).

