Riigiprokuratuuri kinnitusel peavad nad varem antud lubadust ja esitavad Tallinna Sadama kriminaalasjas süüdistuskokkuvõtte septembris ehk hiljemalt laupäevaks.

"Oleme andnud seni ajakirjandusele lubaduse, et esitame süüdistuse septembrikuus. Hetkeseisuga on alust arvata, et me seda lubadust ka peame - täna või homme läheb see süüdistus kohtusse," kinnitas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas, edastab ERRi uudisportaal.

Milline on süüdistuse sisu, ei soovi prokuratuur enne selle esitamist Kallase sõnul avaldada.

„Laias laastus on neid tegusid, mida ette heidetakse, ajakirjanduses ka varem kajastatud,“ märkis ta.